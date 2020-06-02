Москвичей успокоили: настоящее лето на подходе

Грозы не помешают наступлению тепла

Настоящая летняя погода придет в Москву уже на этой неделе. Небольшие грозы не помешают наступлению тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В четверг, 4 июня температура уже поднимется до 20 градусов. Грозы, которые ожидаются в связи с изменением циркуляции воздуха, по словам Вильфанда, следует воспринимать как первый признак летнего тепла.

В конце недели распогодится окончательно. "В субботу будет уже +22...+24, в воскресенье — +23...+25. В выходные придет настоящее лето", — приводит комментарий Вильфанда "Интерфакс".

Пока что температура в Москве и области больше соответствует концу апреля-началу мая, говорят синоптики.

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