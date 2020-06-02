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Собянин: Москва во время пандемии использовала только 50% медицинских мощностей

18:50
  • вторник
  • 02 июня 2020

Самого плохого сценария удалось избежать

Москве во время пандемии коронавируса удалось избежать самого плохого сценария. Медицинские мощности, созданные для борьбы с COVID-19, были использованы лишь наполовину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Московский градоначальник напомнил, что, благодаря достаточно жестким санитарным мерам российской столице удалось почти на месяц отсрочить пиковые значения заболеваний - по сравнению со многими городами. Это дало возможность изучить опыт и проблемы, с которыми столкнулись европейские, китайские, американские города - от Уханя до Нью-Йорка.

Москва - крупнейший мегаполис и агломерация Европы. В столице проживают около 20 миллионов человек, город является традиционным центром пересечения путей с востока на запад и с севера на юг, подчеркнул Собянин. По словам мэра, во время уже разворачивающейся эпидемии в Европе через Москву проехали около 600 тысяч человек, прибывших с проблемных территорий.

Несмотря на это, худшего сценария избежали – благодаря тому, в частности, что в Москве была сформирована крупнейшая в мире госпитальная система, состоящая из почти 40 тысяч постоянных и временных коечных мест. Кроме того, была создана амбулаторная сеть из 40 "ковидных" центров, отметил московский мэр.

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