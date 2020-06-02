Депутат Мосгордумы: Для планового лечения в московских стационарах вернут порядка 5 тыс коек

Москва возвращается к привычной жизни

В ближайшие недели около 5 тысяч коек в московских больницах вернут для планового лечения пациентов. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей "Москва" сообщила член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

"Наконец-то Москва возвращается к привычной жизни. С сегодняшнего дня людей на улице прибавилось, открылись непродуктовые магазины. А в ряде больниц Москвы вот уже неделю как возобновлен плановый прием пациентов. В ближайшие недели порядка 5 тыс. коек в федеральных стационарах, а также городских больницах, которые были задействованы для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы. Будет и плановая госпитализация в федеральных клиниках, как это было в городских клиниках, и экстренная, больницы тоже будут возвращены к обычному режиму работы", - сказала Шарапова.

Депутат отметила, что одна из таких больниц - городская клиническая больница имени Виноградова.

"Мы ежегодно принимали до 50 тыс. пациентов, но из-за пандемии часть отделений пришлось закрыть, а другую часть мы переоборудовали для борьбы с коронавирусом. Если раньше в "ковидных" отделениях койки были заполнены на 110-120%, то сейчас всего лишь 65% "ковидных" коек заполнено", - пояснила она.

Парламентарий также рассказала, каким образом пациенты направляются в больницу на операции, если направление им было выдано ранее, а лечение было отложено из-за пандемии.

"Мы сейчас госпитализируем пациентов со старыми направлениями. Все они находятся в листе ожидания, консультативно-диагностическое отделение (КДО) нашей клиники звонит этим пациентам, приглашает их. Они госпитализируются на плановые диагностические койки, мы открыли отделение внутри нашей больницы, и там берутся все анализы. В основном, это ПЦР-анализ, мазок из носовой, ротовой полости, кровь на ИФА (иммуноферментный анализ), биохимические, клинические анализы, если нужно, еще другие анализы. Анализы берутся по тому перечню, который соответствует стандартам лечения", - уточнила Ольга Шарапова.

Она отметила, что, если потребуется, пациенту делается гастроскопия, проводится ультразвуковое, рентгеновское исследование.

"Самое главное - на диагностических койках обязательно проводится КТ-исследование легких. После всех анализов, и если мы знаем, что ПЦР-мазок отрицательный, мы сразу размещаем пациента в соответствующем отделении, и далее он подлежит оперативному или консервативному лечению, в зависимости от того, с каким диагнозом пациент пришел на плановую госпитализацию", - сказала член профильной комиссии Мосгордумы.

Депутат подчеркнула, что все пациенты, которые размешаются в диагностических обсерваторах, находятся в маломестных палатах. "Это, в основном, одноместные, двухместные палаты. И примерно от одного до двух дней пациенты находятся на диагностических койках. Если будет положительный результат (ПЦР-анализа), в зависимости от того, есть или нет поражения легких, назначается лечение или на инфекционных койках в "ковидных" центрах, или пациент выписывается домой для амбулаторного лечения", - добавила Ольга Шарапова.

По ее словам, к плановой работе в ближайшее время возвращаются челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, городская клиническая больница (ГКБ) имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31. В плановом режиме начинают работать и родильные дома, которые до этого консультировали пациентов дистанционно.

Она также прокомментировала дальнейшее использование тех корпусов больниц, которые ранее были специально приготовлены для приема пациентов с коронавирусом.

"Всего Москве было перепрофилировано 23 тыс. коек в стационарах, и дополнительно создано 15 тыс. мест в различных госпиталях. Этот резерв оставят, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - заключила Шарапова.

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