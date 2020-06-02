Подробности плана восстановления экономики России

Комплекс мер рассчитан на два года

Владимир Путин одобрил проект общенационального плана по восстановлению экономики страны. Он был подготовлен правительством по поручению президента, и во вторник глава кабинета министров доложил о намеченной программе. Около 500 мероприятий разбиты на три этапа - от шагов по стабилизации до выхода на устойчивый рост. В числе главных задач - активная политика в сфере занятости и восстановление доходов граждан. При этом, как подчеркнул президент, необходимо провести и структурные изменения, которые обеспечат экономике уверенное долгосрочное развитие.

Несколько папок по правую руку от Владимира Путина - это и есть план восстановления российской экономики. Президент получил его от правительства накануне. И уже ознакомился.

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперёд, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода. Это само по себе важно, безусловно, но нужно добиться и долгосрочных, мы часто об этом говорим, структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития, а это, прежде всего, благополучие граждан, российских семей. Повторю, нам принципиально важно, как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьёзное влияние на все сферы жизни", - сказал Путин.

Михаил Мишустин докладывает. Комплекс мер рассчитан на два года. Стоимость реализации - около пяти триллионов рублей. Их потратят в общей сложности на 500 шагов, цель которых - снижение безработицы, устойчивый рост экономики и повышение реальных доходов граждан.

"Общенациональный план предполагает три этапа. Задача первого этапа - до конца 3 квартала текущего года стабилизировать ситуацию. Главное, чего нужно добиться в этот период, не допустить дальнейшего падения доходов людей. Второй этап продлится, соответственно, до 2 квартала 2021 года, и в этот период мы сделаем все необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года. На третьем, завершающем этапе, это 3 - 4 квартал 2021 года, мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста. При этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", - сообщил Мишустин.

Многое уже сделано, говорит Мишустин, для того, чтобы сгладить последствия пандемии. Речь и о поддержке доходов граждан - прежде всего, семей с детьми. И о снижении издержек бизнеса: отсрочки по налогам и социальным взносам, аренде, кредитам. Все это помогло, в том числе замедлило рост безработицы. Но впереди - задачи куда более масштабные.

"Прошу Вас во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий, тем более что мы с вами договаривались продолжить работу и с объединениями предпринимателей. Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более такая совместная работа востребована. Всё это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к активной реализации конкретных шагов. Обращаю на это особое внимание, так как целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий – вы сейчас упомянули некоторые из них – был рассчитан на второй квартал, именно так. Поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжилась без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во втором полугодии получили серьёзную, эффективную поддержку для уверенного восстановления", - сказал Путин.

Ситуация с коронавирусом экстраординарная, говорит Путин. Она оказала серьёзное влияние на реализацию национальных проектов. А потому они нуждаются в корректировке. Правительство должно подготовить свои предложения. План же по восстановлению экономики президент еще раз похвалил, назвал его "хорошей базой для принятия окончательных решений".

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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