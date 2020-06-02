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Путин одобрил выдвижение губернатора Тамбовской области на новый срок

22:12
  • вторник
  • 02 июня 2020

Президент провел встречу с Александром Никитиным

О мерах по борьбе с коронавирусом, а также поддержке населения в Тамбовской области Владимиру Путину доложил глава региональной администрации Александр Никитин. 

С начала эпидемии в области выявили чуть более трех тысяч заболевших Ковид-19. Половина из них уже выздоровела. Темпы прироста числа инфицированных за последнее время существенно снизились, и это позволяет говорить о стабилизации эпидемической обстановки. Поручения президента по дополнительным выплатам медикам, которые работают с больными коронавирусом, выполнены.

Никитин также сообщил, что в связи с истечением срока полномочий он намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих в сентябре выборах. Владимир Путин отметил положительные результаты работы губернатора и его выдвижение поддержал.

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Владимир Путин во время встречи с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
Владимир Путин во время встречи с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
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