Путин одобрил выдвижение губернатора Тамбовской области на новый срок

Президент провел встречу с Александром Никитиным

О мерах по борьбе с коронавирусом, а также поддержке населения в Тамбовской области Владимиру Путину доложил глава региональной администрации Александр Никитин.

С начала эпидемии в области выявили чуть более трех тысяч заболевших Ковид-19. Половина из них уже выздоровела. Темпы прироста числа инфицированных за последнее время существенно снизились, и это позволяет говорить о стабилизации эпидемической обстановки. Поручения президента по дополнительным выплатам медикам, которые работают с больными коронавирусом, выполнены.

Никитин также сообщил, что в связи с истечением срока полномочий он намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на предстоящих в сентябре выборах. Владимир Путин отметил положительные результаты работы губернатора и его выдвижение поддержал.

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