ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде рассмотрели пакет антикризисных мер в связи с COVID-19

22:16
  • вторник
  • 02 июня 2020

На дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса выделено более 2 трлн рублей

Пакет антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса рассмотрели во вторник в Совете Федерации. Верхняя палата парламента заслушала доклад главы Министерства труда и соцзащиты нашей страны.
В России за сутки подтверждено еще 8863 случая коронавируса

Антон Котяков рассказал о социальной защите граждан и обеспечении занятости населения. Ситуацию на рынке труда министр назвал напряжённой. В среднем, на 10 вакансий сегодня приходится 18 соискателей. Однако уже наметилась тенденция к улучшению. На дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса выделено более 2 триллионов рублей. И в первую очередь эти средства были направлены на выплату пособий семьям с детьми. Материальную помощь от государства уже получили 345 тысяч родителей. Чёткую работу Министерства труда и соцзащиты отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Работает спокойно, уверенно, системно, без пиара, без шума. Но чётко отстаивает права граждан, формулирует предложения, а главное - обеспечивает их реализацию. Коллеги, небывалая история, когда за 2 дня правительство 150 млрд рублей перечислило на выплату пособий семьям с детьми. И сегодня на Министерстве лежит огромная ответственность по мониторингу того, как эти пособия доходят в регионы, в каждую семью, на каждого ребёнка, есть ли сбои, незамедлительная реакция на них. Чтобы действительно граждане почувствовали реальную поддержку государства в этот трудный период", - отметила Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание Совета Федерации России
Заседание Совета Федерации России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.