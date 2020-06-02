В Совфеде рассмотрели пакет антикризисных мер в связи с COVID-19

На дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса выделено более 2 трлн рублей

Пакет антикризисных мер в связи с пандемией коронавируса рассмотрели во вторник в Совете Федерации. Верхняя палата парламента заслушала доклад главы Министерства труда и соцзащиты нашей страны.

Антон Котяков рассказал о социальной защите граждан и обеспечении занятости населения. Ситуацию на рынке труда министр назвал напряжённой. В среднем, на 10 вакансий сегодня приходится 18 соискателей. Однако уже наметилась тенденция к улучшению. На дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса выделено более 2 триллионов рублей. И в первую очередь эти средства были направлены на выплату пособий семьям с детьми. Материальную помощь от государства уже получили 345 тысяч родителей. Чёткую работу Министерства труда и соцзащиты отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Работает спокойно, уверенно, системно, без пиара, без шума. Но чётко отстаивает права граждан, формулирует предложения, а главное - обеспечивает их реализацию. Коллеги, небывалая история, когда за 2 дня правительство 150 млрд рублей перечислило на выплату пособий семьям с детьми. И сегодня на Министерстве лежит огромная ответственность по мониторингу того, как эти пособия доходят в регионы, в каждую семью, на каждого ребёнка, есть ли сбои, незамедлительная реакция на них. Чтобы действительно граждане почувствовали реальную поддержку государства в этот трудный период", - отметила Матвиенко.

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