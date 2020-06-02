Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки, предусмотрено надомное голосование

Центральная избирательная комиссия во вторник возобновила подготовку к голосованию по проекту поправок в Конституцию. Журналистам объяснили, как будет проходить волеизъявление. Отдать свой голос можно не только 1 июля, но и в течение шести предшествующих дней. На избирательных участках будут средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а санитарная дистанция составит два метра.

Для того, чтобы показать, как будет организован процесс всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, специалисты Центризбиркома подготовили два макета, разместив их в холле. Тот, что справа - это подъезд жилого дома. Слева - избирательный участок, передает "ТВ Центр".

Учитывая обстановку, перед тем как войти на избирательный участок, избирателю предстоит соблюсти ряд процедур. Сначала он должен встать на специальный дезинфицирующий коврик. Затем у него измерят температуру и только после этого пригласят внутрь. Там гражданин обязан обработать руки санитайзером. Взять маску и перчатки, если нет своих. Вооружиться ручкой и отправиться к столу, где сидят члены участковой комиссии.

В руки давать ничего не надо. Сверять данные будут на расстоянии, после чего выдадут бюллетень, вместе с которым избиратель пройдет в специальную кабинку. Чтобы сохранить тайну голосования, её развернут к стене, потому как привычные шторы уберут. Это требование Роспотребнадзора. А вот урны останутся прежними. Однако разместят их у выхода, который на всех участках будет отдельным.

Все это сделано в целях обеспечения максимальной безопасности, на которую ЦИК делает особый упор, разводя потоки людей. В связи с этим на один участок в час будет допускаться не больше 12 человек. И чтобы все успели проголосовать, а желающих, согласно данным последних опросов, будет много, Центризбирком идёт на беспрецедентный шаг.

"Уже полноценно участки для голосования открываются 25-го июня. И люди могут прийти, те кто приписан к этим участкам традиционно, те, кто по "мобильному избирателю", они уже внесены в "гасвыборы", они все могут приходить в любое удобное время", - сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

То есть у тех, кто не сможет прийти 1 июля, будет возможность проголосовать в течение шести дней, которые предшествуют дню всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Но и это еще не все.

Для тех, кто не сможет прийти на избирательные участки, предусмотрено надомное голосование. К вам придут члены избирательной комиссии с герметичным пакетом, в котором находится бюллетень. Этот пакет вам повесят на дверную ручку. Постучат или позвонят. Вы выйдите. Возьмете. Отметите в бюллетени нужный пункт. Затем бросите его в специальный опломбированный ящик. Заходить в квартиру к избирателю строго запрещено - как члену избирательной комиссии, так и наблюдателям, которые обязательно будут его сопровождать.

Заявки от тех, кто будет голосовать на дому, уже принимаются на сайте Госуслуг и в МФЦ. А Общественная палата готовит независимых наблюдателей, количество которых будет рекордным. Речь идёт о десятках тысяч. Это будут и волонтеры, и представители политических партий.

А вот от голосования по почте ЦИК решил отказаться. В странах, где такая процедура применяется, к ней слишком много претензий. А их быть не должно. Процесс всероссийского голосования обязан быть понятным и прозрачным. А результат легитимным. Накануне это еще раз подчеркнул президент, обратившись ко всей стране.

"Обращусь и к нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании. Поскольку речь идет об Основном законе - Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнёрами", - сказал Путин.

Важность всех этих изменений подчеркивает и сама форма их принятия. По закону достаточно было, чтобы эти поправки утвердила Госдума, Совет Федерации и две трети региональных заскобраний. Но президент настоял, чтобы последние слово было именно за гражданами, у которых еще есть время, чтобы подумать на тем, какой они хотят видеть свою страну в будущем.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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