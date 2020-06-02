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Собянин: Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса осенью

22:28
  • вторник
  • 02 июня 2020

От COVID-19 разрабатывают порядка трех "очень перспективных" вакцин

Уже 80 процентов экономического сектора Москвы после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, работает в штатном режиме. Нормализуется ситуация в сфере торговли, строительства и промышленности. Об этом заявил во вторник Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита глав городов мира, который прошел под девизом "Вместе мы выстоим", передает "ТВ Центр".
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Мэр российской столицы отметил, что в период, когда в Европе разворачивалась эпидемия, через Москву проехали 600 тысяч человек - и это создало предпосылки для развития эпидемической ситуации по наихудшему сценарию. Однако благодаря жёстким санитарным мерам удалось на месяц отсрочить пиковые показатели заболеваемости, что позволило изучить опыт и проблемы других крупных городов. За это время была сформирована крупнейшая в мире медицинская система из почти сорока тысяч коечных мест и амбулаторная сеть диагностических центров. Все это позволило сгладить волну пандемии. Однако о возвращении города к привычной жизни пока говорить рано.

"В России в целом разрабатывается около трех вакцин очень перспективных, в городе на клинические испытания выходит достаточно эффективная вакцина. Так что я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с ковидом. А до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного ведения хозяйства, работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - заявил Собянин.

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