Собянин: Москва может получить первые партии вакцины от коронавируса осенью

От COVID-19 разрабатывают порядка трех "очень перспективных" вакцин

Уже 80 процентов экономического сектора Москвы после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, работает в штатном режиме. Нормализуется ситуация в сфере торговли, строительства и промышленности. Об этом заявил во вторник Сергей Собянин в ходе онлайн-саммита глав городов мира, который прошел под девизом "Вместе мы выстоим", передает "ТВ Центр".

Мэр российской столицы отметил, что в период, когда в Европе разворачивалась эпидемия, через Москву проехали 600 тысяч человек - и это создало предпосылки для развития эпидемической ситуации по наихудшему сценарию. Однако благодаря жёстким санитарным мерам удалось на месяц отсрочить пиковые показатели заболеваемости, что позволило изучить опыт и проблемы других крупных городов. За это время была сформирована крупнейшая в мире медицинская система из почти сорока тысяч коечных мест и амбулаторная сеть диагностических центров. Все это позволило сгладить волну пандемии. Однако о возвращении города к привычной жизни пока говорить рано.

"В России в целом разрабатывается около трех вакцин очень перспективных, в городе на клинические испытания выходит достаточно эффективная вакцина. Так что я надеюсь, что осенью Москва получит первые партии вакцины, что будет основой безопасности, эффективной борьбы с ковидом. А до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан, аккуратного ведения хозяйства, работающих предприятий, транспорта для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в городе", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"