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Депутат Мосгордумы: Закон о праве арендаторов досрочно расторгать договор упростит разрешение споров

19:20
  • вторник
  • 02 июня 2020

Принятый закон упростит разрешение конфликтов

Закон о праве арендаторов досрочно расторгать договор в одностороннем порядке позволит избежать конфликтов с арендодателями. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил депутат столичного парламента Валерий Головченко.

"Да, закон предусматривает определенные послабления для арендаторов, но в то же время он отслеживает интересы арендодателей. Что было бы, если бы его (закона) не было? Так бы люди в суде отстаивали свои права. Да, хорошо, что он временный. Когда все нормализуется, мы должны обратно вернуться к нормальной жизни", - считает Валерий Головченко.

По словам депутата, принятый закон упростит разрешение конфликтов между арендодателями и арендаторами.

"То, что упростит разрешение конфликтов, это да. Но я был и остаюсь сторонником недопущения конфликтов и ведения переговоров. То есть стороны должны садиться за стол переговоров, они должны слышать "боль друг друга" и выбирать наиболее оптимальные пути решения", - отметил он.

Валерий Головченко назвал время, которое сложилось из-за пандемии коронавируса, непростым для арендодателей и арендаторов.

"Та ситуация, с которой мы столкнулись сейчас - вызов, который бросает нам время и нынешняя ситуация, он достаточно серьезный. Это была проверка этих отношений. Я знаю огромное количество примеров, когда арендодатели просто говорили "оплачивайте коммуналку" и все, потому что они были заинтересованы в арендаторе. И точно так же арендатор говорил, что я не хочу уезжать, я верю, что это все закончится, и мне нужно будет работать дальше, поэтому давай договоримся о каких-то каникулах, каких-то рассрочках. И люди находили общий язык. Но когда одна из сторон пытается манипулировать другой под вывеской того, что сейчас коронавирус, сейчас форс-мажор и так далее, я считаю это неправильным", - заключил парламентарий.

Совет Федерации одобрил закон о праве арендаторов недвижимости досрочно расторгать договор в одностороннем порядке. Данная мера была предложена на фоне пандемии коронавируса. Закон будет действовать до 1 октября 2020 года. Документ входит пакет поправок о поддержке бизнеса в период пандемии.

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