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В московских гостиницах бесплатно проживают более 12 тысяч врачей

19:27
  • вторник
  • 02 июня 2020

Расходы оплачиваются из городского бюджета

Столичные гостиницы разместили более 12 тысяч медиков, работающих в коронавирусных диспансерах. Проживание для медработников бесплатно, расходы оплачиваются из городского бюджета, сообщается на сайте мэра столицы.
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"Сегодня в программе участвуют 44 гостиницы, в которых организовано более 12,7 тысячи мест для проживания. В случае роста спроса со стороны медработников количество гостиниц могут увеличить", - отмечается в материале.

Медицинские работники коронавирусных стационаров, в соответствии с решением мэра стллицы Сергея Собянина, с 12 апреля могут временно переехать в одну из городских гостиниц. Такая мера позволяет оградить от риска заражения родных и близких медиков.

Условия для проживающих в гостиницах медработников созданы комфортные: им предоставляется двухразовое питание с бесконтактной доставкой до номеров, услуги прачечных и другие гостиничные сервисы. Столичный градоначальник принял решение расширить программу расселения медиков. В московских гостиницах смогут бесплатно проживать более 15 тысяч работников коронавирусных стационаров.

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