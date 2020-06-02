Сенат урезал возможности Трампа по СНВ-3

Американская администрация не сможет нарушить договор о вооружениях

Законопроект с призывом к немедленному продлению российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3, внесен в Сенат США. В заявлении пресс-службы комитета по иностранным делам Сената Конгресса США отмечено, что документ ограничивает в попытках нарушения соглашения Белый дом.

Законопроект "призывает к немедленному продлению ДСНВ и ограничивает президента в возможности предпринимать любые действия, наносящие ущерб ДСНВ, если не будет принято никакого решения о продлении", говорится в заявлении.

Действующий договор остается в силе до 5 февраля 2021 года – если до этого срока его не заменят другим соглашением. Если президент Трамп не продлит ДСНВ к 3 ноября 2020 года, законопроект запрещает какие-либо нарушающие договор действия американским министерствам и ведомствам.

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