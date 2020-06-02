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Владелец ресторана Pushkin с оружием отстоял собственность от погромщиков

20:47
  • вторник
  • 02 июня 2020

В соцсетях мужчину с друзьями пытались представить "русской мафией"

Погромщикам и мародерам в американском городе Сан-Диего не удалось ничем поживиться в русском ресторане Pushkin. На призыв владельца Айка Газаряна явились около дюжины его друзей, все вооруженные. Как рассказал ресторатор, они встали у дверей заведения, ожидая подхода толпы.
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"Всего на нас шла примерно тысяча человек. Очень много. До того, как они дошли до нас, они сломали кучу магазинов", — рассказал Газарян.

По словам ресторатора, погромщики еще несколько часов ходили рядом с рестораном, но напасть так и не решились. Айку с друзьями также удалось отстоять расположенный по соседству ликеро-водочный магазин. Его владелец, пожилой мужчина, сам не мог за себя постоять.

Фотография с защитниками ресторана Pushkin появилась в соцсетях. "Русская мафия обороняется в полном составе", подписал снимок автор публикации. "Не мафия, мы просто любим борщ!", прокомментировала пост команда Pushkin-а.

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