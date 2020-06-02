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Причиной выхода из берегов Москвы-реки стали аномальные осадки

21:01
  • вторник
  • 02 июня 2020

Норма была превышена в 3 раза

Москва-река вернулась в свое русло. Река выходила из берегов из-за того, что количество выпавших за выходные осадков в 3 раза превысило норму, заявили в пресс-службе предприятия "Мосводосток".
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"В период с 29 по 31 мая сумма осадков в среднем по Москве составила 159,9 миллиметров, что превысило месячную норму в 3 раза. В связи с этим, река Москва частично разлилась", - цитирует сообщение РИА Новости. Фото разлива реки в районе Филевского парка ранее появилось в соцсетях.

По данным специалистов "Мосводостока", которые повторно обследовали местность 2 июня,  уровень воды снизился. Река вернулась в свое естественное русло.

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