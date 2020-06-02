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Американский полицейский стрелял на поражение в российского журналиста

21:26
  • вторник
  • 02 июня 2020

Более сотни представителей СМИ пострадали, освещая беспорядки в США

Продюсер российского агентства Sputnik в США Николь Руссел была ранена не случайно. Полицейский стрелялв нее на поражение, сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Продюсер Sputnik Николь Рассел рассказала, как это было с ней: полицейский прицельно стрелял в нее на поражение, уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она – пресса, после того, как она, снимая беспорядки у Белого дома, упала и поднялась. Все равно выстрелил", - заявил Киселев. Он заметил, что полицейский все равно останется безнаказанным – и в следующий раз снова выстрелит в журналиста.

Киселев подчеркнул: то, что Николь осталась жива – везение, ведь, стреляя в упор даже резиновой пулей, можно убить. И стрельба по журналистам вовсе не случайность. Ранее корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, который освещал беспорядки в Миннеаполисе, полицейский брызнул перцовым газом в лицо. Жалуются на действия полицейских и западные журналисты, демонстрируя в соцсетях снимки, на которых видны раны от резиновых пуль. Всего за время беспорядков, которые вспыхнули в городах США после убийства полицейскими афроамериканца в Миннеаполисе, пострадали более сотни сотрудников СМИ.

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