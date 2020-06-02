Стоимость обучения в российских вузах решили оставить прежней

Плата зафиксирована на уровне 2019 года

Стоимость обучения в большинстве российских вузов в 2020 году повышаться не будет. Такое решение приняли ректоры учебных заведений, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Еще месяц назад мы собрались вместе с большинством российских ректоров, долго обсуждали. На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение, была рекомендация министерства. Стоимость обучения повышаться в этом году не будет. Она зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года", - сказал Фальков в эфире Первого канала.

Абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня до 17 августа. В Минобрнауки ранее пояснили, что документы на поступление в условиях пандемии коронавируса принимаются дистанционно.

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