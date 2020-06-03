Сопредседатель рабочей группы назвала важную поправку в Конституцию

Талия Хабриева отметила предложение Леонида Рошаля о системе здравоохранения

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили поправки в Конституцию. Многие поправки, вносимые в Основной закон, вызвали широкий общественный отклик. Но на что рекомендуют обратить внимание специалисты? Какие нововведения особенно актуальны для российского общества? Как они будут в дальнейшем реализованы на практике?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, правовед, академик Талия Хабриева. Речь в ходе программы зашла о поправке, которую предложил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

"Поправка Рошаля звучит как обеспечение единой правовой основы системы здравоохранения. Что это означает? Пандемия показала, что нам важно, чтобы была согласованная деятельность, а я думаю, это не единственная пандемия, сейчас говорят, что будет еще волна, мы должны быть готовы к любой пандемии, эпидемии, кризису. Принятие этой поправки позволяет функционально скоординировать все медицинские организации, службы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Это наиболее важный и нужный подход. Потому что единое правовое поле создается для всей системы здравоохранения и единые рамки государственного и общественного контроля за системой здравоохранения", - сказала Хабриева.

Полный комментарий Хабриевой смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"