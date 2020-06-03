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Актуальные данные о распространении коронавируса в Москве на утро 3 июня

08:07
  • среда
  • 03 июня 2020

В столице за сутки умер 61 пациент с коронавирусом

В Москве за последние сутки умер 61 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатов тестов на коронавирус. Общее число погибших от COVID-19 в столице таким образом возросло до 2685.

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По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено более 185 тысяч случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки COVID-19 подтвердился ещё у 2286 жителей столицы. Из больниц за день выписались 6 тысяч москвичей. Выздоровели за все время с начала пандемии свыше 88 тысяч пациентов.

За прошлые сутки число подтверждённых диагнозов в целом в России увеличилось на 8863. За весь период коронавирус выявлен почти у 424 тысяч человек. Роспотребнадзор продолжает наращивать объём тестирования на COVID-19. За минувший день проведено более 228 тысяч исследований. А всего с начала пандемии - свыше 11 миллионов.

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