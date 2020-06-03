Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на хомяках

Для испытания на людях отобраны 50 военных

В научно-исследовательском институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах и хомяках. Препарат показал свою безопасность и эффективность, сообщил начальник учреждения Сергей Борисевич.

Следующим этапом станет испытание вакцины на людях. Для этого отобраны 50 солдат-добровольцев в возрасте от 25 до 50 лет. Из них пять человек – это женщины. Кроме того, среди добровольцев есть военные медицинские работники. До начала испытаний они будут находиться в изоляции, рассказал начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Евгений Крюков.

"Проводимое клиническое исследование включает в себя ответы на два принципиальных вопроса. Во-первых, безопасна ли вакцина и как хорошо она переносится. Во-вторых, нам необходимо понять, насколько она иммуногенна, то есть насколько хорошо после введения вакцины организм сможет выработать защитные антитела к новой коронавирусной инфекции", - рассказал он в интервью "Красной звезде".

Исследования препарата на людях планируется завершить до конца июля. Ранее в Минздраве заявляли, что вакцина может поступить в коронавирусные стационары уже в к концу лета.

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