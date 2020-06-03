ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы четыре козыря России перед остальными странами

08:43
  • среда
  • 03 июня 2020

Страна эффективно выполняет поставленные задачи

Министр промышленности Денис Мантуров назвал конкурентные преимущества России перед другими странами.

Всего их, по его словам, четыре: сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, передает РИА Новости.

"У нас есть национальный дух - он заключается в том, что, если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи. Это объективно, это, думаю, все смогли заметить и сделать соответствующие выводы", - объяснил Мантуров козырь "сила духа".

Министр также отметил, что развитие фундаментальной и прикладной науки, а также подготовка специалистов в стране находится на высоком уровне, что позволяет решать технологически сложные задачи.

Четвертое преимущество - низкая стоимость электроэнергии и энергоносителей. Это в свою очередь дает возможность реализовывать проекты по их переработке.

Ранее президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование составляющими базы, на которой будет развиваться страна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Робототехника
Робототехника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.