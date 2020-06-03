Названы четыре козыря России перед остальными странами

Страна эффективно выполняет поставленные задачи

Министр промышленности Денис Мантуров назвал конкурентные преимущества России перед другими странами.

Всего их, по его словам, четыре: сила духа, наука, природные ресурсы и кадры, передает РИА Новости.

"У нас есть национальный дух - он заключается в том, что, если есть вызов, мы быстро собираемся и эффективно выполняем поставленные задачи. Это объективно, это, думаю, все смогли заметить и сделать соответствующие выводы", - объяснил Мантуров козырь "сила духа".

Министр также отметил, что развитие фундаментальной и прикладной науки, а также подготовка специалистов в стране находится на высоком уровне, что позволяет решать технологически сложные задачи.

Четвертое преимущество - низкая стоимость электроэнергии и энергоносителей. Это в свою очередь дает возможность реализовывать проекты по их переработке.

Ранее президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование составляющими базы, на которой будет развиваться страна.

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