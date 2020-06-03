ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы эффективные способы борьбы с метеозависимостью

08:26
  • среда
  • 03 июня 2020

Речь не только о таблетках

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что боль при метеочувствительности почти невозможно отличить от боли при хронических заболеваниях. Если есть сомнения относительно причины плохого самочувствия, лучше обратиться к врачу.
Москвичей успокоили: настоящее лето на подходе

По словам Алексеевой, на сегодняшний день доступно лишь симптоматическое лечение метеозависимости. "Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы - применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", - цитирует ее vm.ru

При недомогании из-за переменчивой погоды она также посоветовала не смотреть телевизор и не читать новости, чтобы не нагружать нервную систему. Негативная информация в таком состоянии пагубна. 

Лариса Алексеева отметила, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа человека, а также от его основных заболеваний: сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония и так далее. 

По словам синоптиков, в мае в Москве выпало три месячных нормы осадков. Последние недели в центральной части России установилась переменчивая погода - потепление то и дело сменяется похолоданием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Головная боль
Головная боль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.