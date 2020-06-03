Названы эффективные способы борьбы с метеозависимостью

Речь не только о таблетках

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что боль при метеочувствительности почти невозможно отличить от боли при хронических заболеваниях. Если есть сомнения относительно причины плохого самочувствия, лучше обратиться к врачу.

По словам Алексеевой, на сегодняшний день доступно лишь симптоматическое лечение метеозависимости. "Если чувствуем спазмы головы, принимает спазмолитики, болят суставы - применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния", - цитирует ее vm.ru.

При недомогании из-за переменчивой погоды она также посоветовала не смотреть телевизор и не читать новости, чтобы не нагружать нервную систему. Негативная информация в таком состоянии пагубна.

Лариса Алексеева отметила, что метеочувствительность может зависеть от психоэмоционального типа человека, а также от его основных заболеваний: сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония и так далее.

По словам синоптиков, в мае в Москве выпало три месячных нормы осадков. Последние недели в центральной части России установилась переменчивая погода - потепление то и дело сменяется похолоданием.

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