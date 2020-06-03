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Илон Маск подсмотрел концепцию своих ракет у русских

09:10
  • среда
  • 03 июня 2020

К такому выводу пришла немецкая газета

Илон Маск подсмотрел концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у российских космических кораблей. К такому выводу пришла немецкая газета Der Tagesspiegel.

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Издание напомнило, что раньше США использовали совместную доставку. Шаттлы могли перевозить тонны материалов и более 20 членов экипажа. Россия же с самого начала доставляла грузы и космонавтов раздельно.

По мнению газеты, Маск пошел по российскому пути из-за желания в будущем развивать космический туризм. Но и здесь Россия была первой. В 2001 году на МКС побывал бизнесмен Деннис Тито.

Компания SpaceX 30 мая со второй попытки запустила к МКС ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Это первый случай в истории освоения космоса, когда астронавтов на борт станции доставила частная компания.

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