Илон Маск подсмотрел концепцию своих ракет у русских

К такому выводу пришла немецкая газета

Илон Маск подсмотрел концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос у российских космических кораблей. К такому выводу пришла немецкая газета Der Tagesspiegel.

Издание напомнило, что раньше США использовали совместную доставку. Шаттлы могли перевозить тонны материалов и более 20 членов экипажа. Россия же с самого начала доставляла грузы и космонавтов раздельно.

По мнению газеты, Маск пошел по российскому пути из-за желания в будущем развивать космический туризм. Но и здесь Россия была первой. В 2001 году на МКС побывал бизнесмен Деннис Тито.

Компания SpaceX 30 мая со второй попытки запустила к МКС ракету Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon. Это первый случай в истории освоения космоса, когда астронавтов на борт станции доставила частная компания.

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