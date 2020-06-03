Россиян предупредили о токсичных фруктах и овощах

Токсины необходимы для роста плода, но могут быть опасны для человека

Роскачество предупредило россиян об опасных токсинах в овощах и фруктах.

Все дело в том, что овощи и фрукты в ходе созревания могут содержать токсины, поэтому надо соблюдать правила приема пищи.

"Сразу отметим, что все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты", - объяснили в Роскачестве.

Например, в картофеле с "зелеными бочками" содержится растительный гликоалкалоид – соланин, который вызывает головную боль, расстройство желудка и даже галлюцинации. Поэтому все цветные образования на корнеплодах нужно срезать. Гниющий картофель выделяет большое количество углекислого газа.

Все тот же соланин содержится в листьях и стеблях томатов. Когда помидор становится красным или розовым, то его содержание становится безопасным.

Токсичные вещества могут содержать и перезревшие грибы. Помимо этого, они могут поглощать из почвы тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов.

Косточки вишни и абрикоса содержат амигдалин, который при раскусывании и взаимодействии со слюной образует цианид. Чтобы обезопасить себя, косточки абрикоса нужно проварить или просушить в духовке.

В редьке содержится гликозид, который в большом количестве способен вызвать боль в области печени и головокружение.

Мускатный орех содержит психоактивное вещество – миристицин, но навредить он может только в больших количествах.

В семенах яблок и недозревших плодах черной бузины содержится синильная кислота, которая при повреждении выделает небольшое количество цианида.

А фасоль содержит в себе фитогемаглютинин, повышающий проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ.

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