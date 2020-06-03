Российские лифты начнут произносить знаменитую фразу Гагарина

"Поехали!"

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) получил сертификат, позволяющий производить лифты. До конца 2020 года предприятие планирует выпускать 50 лифтов в месяц.

Как передает ТАСС, перед движением лифты (УКВЗ) будут приветствовать пассажиров фразой космонавта Юрия Гагарина: "Поехали!" В лифтах установят зеркала, поручни, речевой информатор, дисплей для вывода текстовой и слайдовой информации.

Генеральный директор УКВЗ Роман Новиков говорил, что завод планирует производить лифты в разной комплектации - в простой и люксовой. Свою продукцию предприятие намерено поставлять во все регионы России.

Отметим, что УКВЗ входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, все акции которой принадлежат "Роскосмосу".

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