Более 90 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

За сутки их число увеличилось на 3385

За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 3385 человек. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Всего с начала пандемии вылечились уже 91654 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ракова пояснила, что при выписке всем пациентам дают необходимые рекомендации. Кроме того, вылечившиеся могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами для помощи тем, кто еще борется с болезнью на дому.

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