По всей России впервые пройдут проверки МЧС с включением сирен

Они начнутся в октябре

МЧС России впервые централизовано по всей стране проведет проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.

В ведомстве уточнили, что будут запущены электросирены и громкоговорители, а также прерваны теле-и радиоэфиры.

Массовая проверка запланирована на октябрь 2020 года. В отдаленных населенных пунктах России средствами оповещения оборудуют таксофоны, передает "Интерфакс".

Решение о массовой проверке было принято 2 июня правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В МЧС отметили, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. С переходом на цифровое телевидение появилась возможность замещать эфир экстренной информацией одновременно на всех каналах первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании.

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