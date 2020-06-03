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Дочь назвала Успенскую соучастницей преступления

09:55
  • среда
  • 03 июня 2020

Татьяна Плаксина сделала громкое заявление

Дочь Любови Успенской обвинила певицу в том, что она нажилась на деградации общества.
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Вот уже несколько месяцев Плаксина и Успенская находятся в состоянии войны. Дочь обвинила мать в физическом и психологическом насилии, а та объявила ее чуть ли не наркоманкой и сумасшедшей. Девушка улетела к отцу в США, где пишет картины и даже планирует выставить их на аукцион. 

Творчество Татьяны Плаксиной вызывает неоднозначную реакцию. Одни люди хвалят ее за оригинальность, другие отказываются относить ее работы к произведениям искусства. Критика до такой степени надоела Плаксиной, что она сделала громкое заявление - якобы в России не ценят талантливых и гениальных людей.  

"Быдло правит балом", - написала Плаксина в Instagram. По ее мнению, это происходит не только в живописи и литературе, но и в шоу-бизнесе. За деньги и аплодисменты "быдла" звезды продали свои жизни и жизни своих детей, заявила дочь Успенской. 

"Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. <…> Ты соучастница преступления, Мама - ты одна из вершин - ты же королева - ты нажилась на деградации!" - обвинила Успенскую девушка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @pacha_tati

Татьяна Плаксина также обратилась к многочисленным хейтерам. Она потребовала, чтобы они либо вообще не писали ей, либо делали это не с "левых" аккаунтов. "Больному человеку гадости пишите!" - укорила она критиканов.

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