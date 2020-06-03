За время антирасистских протестов в США погибли 11 человек

Американцы вышли на улицы после убийства чернокожего Джорджа Флойда

В США в ходе протестных акций, которые не стихают в стране с 25 мая после убийства чернокожего Джорджа Флойда, погибли по меньшей мере 11 человек. Как отмечает агентство AP, большинство из них были афроамериканцами. Точное число погибших и пострадавших по всей стране пока неизвестно.

Обстоятельства убийств протестующих в ряде случаев все еще выясняются. Однако судя по видео, которые заполонили соцсети в последние дни, не исключено, что в ряде случаев люди пострадали от рук полиции, которая применяла резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протеста.

Ранее во многих американских городах был введен комендантский час, однако это не остановило людей, и они продолжили митинговать, несмотря на запреты властей. Мирные акции в Нью-Йорке не стихают уже шесть дней.

Волна антирасистских протестов прокатилась по городам США после того, как полицейский Дерек Шовин убил Джорджа Флойда при задержании. Погибший мужчина был безоружен и не оказывал сопротивления офицерам. Последние минуты жизни Флойда попали на видео и вызвали широкий общественный резонанс как на родине мужчины, так и за пределами США.

Люди по всему миру требуют тщательно расследовать убийство Флойда и остановить полицейский произвол. Пока по делу задержан лишь один из четырех полицейских, которые участвовали в задержании убитого. Семья Флойда требует переквалифицировать статью обвинения Дереку Шовина на более тяжкую. Однако дело затягивают - ранее ожидаемые 1 июня слушания были перенесены на неделю.

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