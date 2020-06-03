В России за сутки выявлено 8536 случаев заражения коронавирусом

Скончались 178 зараженных

За последние сутки в России выявлено еще 8536 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 432277 человек.

Больше всего новых заражений в Москве и Подмосковье - 1842 и 736 соответственно.

Также за сутки скончалось 178 зараженных COVID-19. Общее число умерших увеличилось до 5215.

Выздоровели за сутки 8972 человека. Всего вылечились уже 195957 человек.

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