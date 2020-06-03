Полиция США назвала истинную причину смерти актера из "Сумерек" и его девушки

Ему было всего 30 лет

Актер фильма "Сумерки" Грегори Тайри Бойс и его девушка Натали Адепою скончались от передозировки наркотиками.

Смерть наступила от отравления кокаином и фентанилом, об этом The Hollywood Reporter сообщили в коронерской службе.

О кончине 30-летнего Бойса и его 27-летней девушки стало известно 19 мая, спустя шесть дней после смерти. Их тела нашли в квартире в Лос-Анджелесе.

Грегори Тайри Бойс был известен по роли Тайлера Кроули из первого фильма по мотивам книги Стефани Майер "Сумерки".

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