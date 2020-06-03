Петросян с Брухуновой поселились в соседних квартирах и питаются врозь

Подробности жизни предполагаемых супругов

Работник бригады дезинфекции рассказал, что юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова живут в разных квартирах, расположенных на одном этаже элитного жилого комплекса на Трубецкой улице в Москве.

По словам дезинфектора, в квартире Петросяна царит чистота и порядок, все вещи на своих местах, все скромно и сдержанно. "Стол в кабинете напоминает прокурорский - закрыт чем-то вроде зеленого сукна, пресс-папье для бумаг старинное, карандаши остро наточены. Идеальный порядок", - рассказал источник kp.ru.

Жилплощадь Брухуновой произвела на него другое впечатление. "Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. Мне показалось, несколько несуразно", - сообщил дезинфектор.

По его словам, на кухне Брухуновой возилась женщина - видимо, ее помощница. Она положила еду на тарелки и отнесла их в квартиру Петросяна. "И вместе они не ели", - поделился наблюдениями источник.

Источник издания заметил, что в квартире юмориста нет следов присутствия женщины, а в апартаментах его помощницы - ни одной вещи, которая могла бы принадлежать сожителю. "Там даже духа нет Петросяна - ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи. Никаких признаков, что он там мог бы жить. Если только зашел и ушел", - рассказал работник бригады дезинфекции.

Интересно, что Петросян и Брухунова по-разному отреагировали на визит дезинфекторов. Народный артист РСФСР пустил их в квартиру и "забыл" про них, занявшись своими делами. А вот Брухунова всюду ходила за рабочими.

Еще один любопытный момент. В квартирах Петросяна и Брухуновой, по данным издания, нет никаких детских вещей. Ходят слухи, что суррогатная мать родила предполагаемым супругам ребенка... "Вопрос о ребенке - это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю", - сказала Татьяна Брухунова kp.ru.

В мае Евгений Петросян впервые опубликовал совместный снимок с Брухуновой. "Семейный вид", - подписал он фото, на котором предполагаемые супруги сидят вместе на лавочке в одинаковых плащах.

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"