В подтопленных областях Центральной России снова пройдут дожди

Подмосковье заливает уже несколько дней

Ливни и шквалистый ветер не утихают в Центральной России. Штормовое предупреждение в Подмосковье. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Стихия бушует и в других регионах. После мощных дождей затоплены улицы Новосибирска, а на Кубани выпал град.

Крупный град размером с горох накануне обрушился на Кубань. Соцсети пестрят кадрами совсем не летней стихии, которая разбушевалась сразу в нескольких районах. Еще недавно сельские жители переживали за посевы из-за засухи и ждали дождя, и вот пришли ливни, но урожай снова под угрозой.

Лето началось с дождей сразу в нескольких регионах. Льёт в Тульской, Калужской, Рязанской, Белгородской областях. Во многих местах реки грозят выйти из берегов, сохраняется опасность паводков.

В Новосибирске ливень превратил некоторые улицы в реки: машины тонули в потоках воды, а пешеходам, решившимся измерить глубину, она оказывалась по колено и выше. В частном секторе затопило огороды и размыло дороги.

Уже несколько дней заливает Подмосковье. Дожди принес Балканский циклон. Местами жители вылавливали рыбу возле частных домов. В подмосковной Венеции даже появились гондольеры.

За два летних дня в Москве уже выпала четверть месячной нормы осадков, и пока дожди и не думают отступать. К выходным в столице и области потеплеет, обещают синоптики, и циклон постепенно начнёт отступать.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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