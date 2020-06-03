ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В подтопленных областях Центральной России снова пройдут дожди

12:05
  • среда
  • 03 июня 2020

Подмосковье заливает уже несколько дней

Ливни и шквалистый ветер не утихают в Центральной России. Штормовое предупреждение в Подмосковье. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Стихия бушует и в других регионах.  После мощных дождей затоплены улицы Новосибирска, а на Кубани выпал град.

Крупный град размером с горох накануне обрушился на Кубань. Соцсети пестрят кадрами совсем не летней стихии, которая разбушевалась сразу в нескольких районах. Еще недавно сельские жители переживали за посевы из-за засухи и ждали дождя, и вот пришли ливни, но урожай снова под угрозой.

Лето началось с дождей сразу в нескольких регионах. Льёт в Тульской, Калужской, Рязанской, Белгородской областях. Во многих местах реки грозят выйти из берегов, сохраняется опасность паводков.

В Новосибирске ливень превратил некоторые улицы в реки: машины тонули в потоках воды, а пешеходам, решившимся измерить глубину, она оказывалась по колено и выше. В частном секторе затопило огороды и размыло дороги.

Уже несколько дней заливает Подмосковье. Дожди принес Балканский циклон. Местами жители вылавливали рыбу возле частных домов. В подмосковной Венеции даже появились гондольеры.

За два летних дня в Москве уже выпала четверть месячной нормы осадков, и пока дожди и не думают отступать. К выходным в столице и области потеплеет, обещают синоптики, и циклон постепенно начнёт отступать.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дождь
Дождь
Дождливая погода
Дождливая погода
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.