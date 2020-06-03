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В Подмосковье открылись храмы и мечети

11:45
  • среда
  • 03 июня 2020

Ослабляют режим ограничений и в других регионах России

Выздоровевших от COVID-19 в России становится все больше. Это позволяет постепенно снимать ограничения. На очередное смягчение мер сегодня пошли во многих российских регионах, передает "ТВ Центр".

В Подмосковье с этого дня православные верующие смогут посетить храмы, а мусульмане - мечети. В общественном транспорте вновь можно расплачиваться картами. Открылись салоны красоты.

В Калужской области открылись парикмахерские и небольшие магазины одежды. Еще теперь можно гулять и заниматься спортом на улице. Конечно, в маске и соблюдая безопасную дистанцию.

Аналогичные меры приняли в Орловской области. Сегодня там открылись рынки, химчистки и автосервисы, а также фитнес-центры. Пока их можно посещать только профессиональным спортсменам.

В Пятигорске отменены все ограничения на въезд и выезд из города. Санатории приняли первых отдыхающих.

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