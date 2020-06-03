Суд оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Третий получил реальный срок

Верховный суд Башкирии полностью оправдал бывших полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы.

Третий фигурант дела, Павел Ярмочук, получил реальный срок, но для него суд снизил срок наказания с шести до четырех лет, передает ТАСС.

Суд принял такое решение, поскольку "никаких доказательств вины не было", заявил адвокат Аслям Халиков.

О случившемся стало известно в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница отдела полиции Уфы обвинила свое руководство в групповом изнасиловании на рабочем месте.

Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева задержали, но позднее поместили под домашний арест. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности.

Все трое были уволены из органов. Пострадавшая от рук полицейских девушка тоже лишилась работы. Следствие установило, что она распивала с коллегами спиртное на рабочем месте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"