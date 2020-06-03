Как будут проходить клинические испытания российской вакцины от COVID-19

Для процедуры были отобраны 50 добровольцев

Один из важнейших этапов борьбы с коронавирусом стартует в среду. В России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19. Для процедуры были отобраны 50 добровольцев. В их числе военные врачи. Сегодня они прибудут в Центральный научно-исследовательский институт Минобороны.

Максимальные меры безопасности и точно выверенные движения. В лаборатории военные биологи работают с вакциной от коронавирусной инфекции. Доклинические испытания уже завершены, теперь настало время проверить ее эффективность на человеке. Первыми препарат введут добровольцам, которых отобрали по всей стране среди военнослужащих по контракту. Это представители различных родов Вооруженных сил, в том числе медики.

"Нам необходимо было отобрать около 50 человек, отвечающих критериям исследований, среди которых добровольное информированное согласие, отсутствие хронических заболеваний у военнослужащих, в том числе, онкологических, гематологических, которые могут существенно повлиять на трактовку результатов клинических исследований. Среди отобранных добровольцев в настоящее время 10 медицинских работников, в том числе, трое врачей", - заявил начальник Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Евгений Крюков.

Сегодня участники клинических испытаний прибывают в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Здесь они пройдут углубленное обследование и двухнедельный карантин - как и те, кто будет работать с добровольцами. Вакцину от новой коронавирусной инфекции создавали здесь же, в 48-м институте вместе со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В основе работы - создание препарата, призванного стимулировать выработку антител, а значит появление иммунитета к COVID-19. В активе военных биологов - сыворотки от многих заболеваний. Результаты доклинических испытаний новой вакцины также оказались удачными.

"Принимали активнейшее участие в проведении клинических испытаний в отношении вакцин, разработанных против геморрагической лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и универсальной гриппозной вакцины. В настоящее время нашим институтом завершены доклинические испытания вакцины и завершается набор добровольцев для проведения клинических испытаний. Ранее специалистами 48-го института была доказана эффективность и безопасность этого препарата на как крупных лабораторных животных, так и мелких", - сказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Сергей Борисевич.

В ходе клинических испытаний предстоит ответить на два главных вопроса: безопасна ли вакцина для человека и насколько она иммуногенна. Ответ должен быть получен до конца июля. Сейчас в России одновременно испытывают 47 прототипов вакцины почти в двух десятках специализированных научных учреждений. И практически везде результаты положительные. Сотрудники исследовательского центра имени Гамалеи решили протестировать вакцину на себе и зафиксировали появление антител.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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