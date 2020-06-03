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Неизвестный расстрелял толпу протестующих в Нью-Йорке

11:48
  • среда
  • 03 июня 2020

Один человек погиб и несколько ранены

Один человек погиб и несколько ранены в результате стрельбы на акции протеста в Нью-Йорке. Трагедия произошла сегодня. Неизвестный открыл огонь по толпе. Нападавшего ликвидировала полиция, передает "ТВ Центр".

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Всего за время волнений в США погибли по меньшей мере 11 американцев. Беспорядки, погромы и мародёрство уже неделю продолжаются по всей стране.

Пострадали десятки журналистов - причём не только от рук протестующих. Российский МИД выразил возмущение инцидентом с продюсером агентства "Спутник" Николь Руссел. Стражи порядка обстреляли её резиновыми пулями. Дипломаты призвали американские власти не допускать насилия в отношении представителей прессы.

В Вашингтоне этой ночью опять было неспокойно. Демонстранты собрались у Белого Дома, хотя в городе действует комендантский час. Они выкрикивали ругательства и призывали к отставке Дональда Трампа. На этом фоне в столицу переброшены войска. Более полутора тысяч солдат размещены на военных базах в пригородах. Подразделения приведены в повышенную боевую готовность, сообщили в Пентагоне.

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