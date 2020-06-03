Вслед за США антирасистские протесты вспыхнули во Франции

В Париже прошли столкновения демонстрантов с полицией

В Париже прошла акция против расизма и полицейского произвола. Запрет на проведение массовых мероприятий, который действует в стране из-за коронавируса, демонстрантов не остановил. Несанкционированный митинг быстро перерос в погромы и столкновения с жандармами. В пригороде атаковали полицейский участок.

На улицах Парижа - снова люди в масках. И отнюдь не ради защиты от коронавируса. Погромщики поджигают баррикады, перекрывая столичную кольцевую дорогу. Бросают в полицейских бутылки и камни. Те отвечают слезоточивым газом.

Искры от вспыхнувшего в США пламени протеста долетели и до столицы Франции. Здесь тоже есть претензии к работе полиции. 4 года назад при задержании погиб 24-летний Адама Траорэ. Он тогда так же, как и Джордж Флойд в США, скончался от удушающего приема. Но расследование, как утверждает семья погибшего, было проведено некорректно.

"То, что происходит в Соединенных Штатах, напомнило о происходящем во Франции. Сегодня нам нужно говорить об этом, бороться с этим. Нам нужно положить конец расизму", - заявила сестра погибшего Асса Траорэ.

Манифестация в память о мужчине в Париже собрала несколько тысяч человек. Хотя власти предупреждали, сейчас, когда в стране продолжается эпидемия коронавируса, любые массовые акции запрещены. Ради собственной безопасности протестующих. Но те посчитали запрет попыткой ограничить свободу.

"Они лишают нас свободы выражения мнений. Они убивают нас, причиняют нам боль, нападают на нас, оскорбляют нас. В какой-то момент мы должны подняться. Это продолжается слишком долго. Джордж Флойд - это верхушка айсберга, но сам айсберг очень давний, и он все еще не растаял, если вы понимаете, о чем я", - заявила одна из протестующих.

Стычки с полицией продолжались несколько часов. Погромщики разбили стекла в одном из полицейских участков. Расколотили несколько витрин только что открывшихся после карантина ресторанов.

В результате беспорядков легкие травмы получили двое протестующих и один сотрудник пожарной службы. 18 человек арестованы. Открыто уголовное дело.

Окружные власти уже оценили ущерб от погромов в миллион евро. И теперь просят префекта парижской полиции тщательно рассмотреть, как действовали его подопечные. На фоне продолжающихся погромов в Соединенных Штатах во Франции любая оплошность со стороны сил правопорядка легко может стать причиной волны беспорядков.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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