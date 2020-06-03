Худая и синяя: в Брянске чудом спасли 7-летнюю девочку из приемной семьи

Ребенка, запертого в холодной комнате, обнаружил сосед

Истощенную и с обморожениями ног семилетнюю девочку забрали у приёмных родителей в Брянске. Её обнаружили, запертой в холодной комнате без еды и воды. Сейчас ребёнок под наблюдением врачей. Следователи уже допросили приёмную мать. Проверка ждёт и сотрудников соцслужб, которые были обязаны навещать семью.

Матрац как вещдок. Следователь аккуратно упаковывает вещи в комнате, где долгое время была заперта семилетняя Ира. Хотя выглядит ребенок намного младше. Вот в таком виде – с синяками и ссадинами на ногах, в рваных носках не по размеру и грязном свитере - девочку обнаружил сосед, зашедший в гости.

"Сидит на стульчике – как вот кормят детей. Деревянное спереди, и стульчик сам деревянный. То есть вылезти оттуда она сама не могла. Ноги были синие, сама была худая. Ни еды, ни воды, на полу моча. Все пропахшее", - описал увиденное сосед Владислав Скородоумов.

Владислав сразу же вызвал полицию. Прибывшие инспекторы застали в частном доме только главу семьи Игоря – мужчина 1961 года уже несколько дней беспробудно пил. Его жена Наталья, как говорят соседи, в такие моменты всегда уезжала, взяв с собой других детей, но вот Иру почему-то оставила. Полицейские вызывали скорую, ребенка экстренно госпитализировали в Брянскую областную больницу с подозрением на обморожение ног, вирусное заболевание и сильное истощение. Девочка может ходить, но почти не разговаривает.

"Состояние ее сейчас – средней степени тяжести. Диагноз у нее – белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени. То есть? Истощение тяжелой степени. Задержка психоречевого развития. Сейчас у нее питание усиленное идет. И противовирусная терапия", - рассказала педиатр детской областной больницы Наталья Шаройко.

Игорь и Наталья Зубачёвы взяли Иру и ее сестру из детского дома 5 лет назад. Вторую девочку спустя полгода вернули в приют. Известно, что в семье воспитывались семеро детей – шесть из них родные. И если о них соседи знали и видели гуляющими на улице, то Ирина, похоже, жила как призрак. Ни школы, ни друзей, ни родительской заботы, ни даже свежего воздуха.

На следующий день была задержана приемная мама, несовершеннолетние дети изъяты. При этом семья попала на карандаш инспекторам только сейчас – во многом благодаря случаю.

"Семья на учете в органах полиции не состояла. И не состоит, ранее не привлекалась. Что качается других детей, вопрос этот будет решен в течение нескольких дней. Это будут принимать органы опеки. Либо изымать детей, либо передавать под временную опеку", - заявила замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Брянской области Наталья Музалевская.

Следователи устанавливают обстоятельства издевательского отношения над ребенком. Под воздействием алкоголя папа, похоже, признался соседу в мотивах своего поведения.

"Он сказал, что ребенок из приюта, что они получают за него деньги, что, в принципе, на ребенка ему все равно", - сказал сосед Владислав Скородоумов.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом Г части 2-й статьи 117-й "Причинение физических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего", статьи 156-й "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - заявил старший помощник руководителя СУ СКР по Брянской области Александр Афонин.

Теперь родителям Иры грозит до семи лет лишения свободы. Отдельное уголовное дело возбуждено в отношении представителей органов опеки и попечительства, недобросовестно выполнявших свои обязанности.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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