В Норильске опровергли загрязнение подземных вод после аварии на ТЭЦ

Ране тревогу забили СМИ

Из Красноярска в Норильск направили отряд спасателей для ликвидации последствий разлива топлива на теплоэлектростанции. Эксперты помогут установить водные заграждения и обработают спецсоставом прилегающие к ТЭЦ территории.

29 мая на электростанции произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. По предварительным данным, он повредился из-за проседания грунта. Из хранилища вытекло около 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Горючие материалы попали на проезжую часть. Произошло возгорание. Власти Норильска ввели режим ЧС. Пожар оперативно потушили, электростанция работает в обычном режиме. Но ущерб экологии ещё только предстоит оценить.

Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнений подземных водоисточников в Норильске после аварии на ТЭЦ и разлива нефтепродуктов, передает РИА Новости. Ранее о возможной проблеме с подземными источниками писали СМИ.

Видео с места аварии:

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