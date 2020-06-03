Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение 2-летней Лиды Лаптевой

Осталось собрать 1 350 833 рубля

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение двухлетней Лиды Лаптевой. О ней мы рассказали накануне.

Сумма для семьи неподъёмная - почти пять миллионов рублей. Из них осталось собрать один миллион 350 тысяч. За прошедший день на счёт фонда поступило свыше трёх с половиной миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся, и подарил ребенку шанс на жизнь. У Лиды редкое и очень агрессивное заболевание - ретинобластома - рак сетчатки глаза. Собрать оставшиеся средства мы можем все вместе.

Собранная сумма: 3 583 486 рублей.

Осталось собрать: 1 350 833 рубля.

Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Инструкция и реквизиты есть на нашем сайте. Мы будем благодарны нашим зрителям за каждый рубль, перечисленный на помощь ребенку.

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