Крымская пещера Таврида: ученые надеются найти следы древних людей

Там уже нашли останки животных возрастом до 2 млн лет

Гигантские страусы, мастодонты и этрусские медведи: палеонтологи рассказали, останки каких доисторических животных, они обнаружили в крымской пещере Таврида. Уникальным находкам почти два миллиона лет. Учёные не исключают, что в ходе дальнейших раскопок, возможно, увидят и следы древних людей.

Так выглядели доисторические животные, обитавшие в крымской саванне (см. видео). Их останки удалось идентифицировать. И сразу - настоящая сенсация.

"Этрусский медведь впервые найден на территории России. Название говорит о том, что впервые он описан был в Италии в области Этрурия", - говорит ведущий методист зоологического музея КФУ имени Вернадского Дмитрий Старцев.

Среди находок есть и животные из семейства доисторических псовых. Что-то вроде современного волка. По костям ученые определили их возраст - минимум 1,5 миллиона лет.

"Псовые - это одна из групп хищников, которые жили в пещере. И использовали ее в качестве логова. И вот мы обнаружили останки, по крайней мере, двух видов древних собак и два вида лисиц", - говорит Старцев.

Медведи, саблезубые кошки, гиены - судя по найденным останкам, пещера была домом для нескольких видов и поколений хищников. Сюда они приносили добычу.

Кто-то из животных мог запросто заблудиться в этих бесконечных лабиринтах. Другие, скорее всего, оказались в ловушке, когда обрушился естественный вход. Пещера была запечатана на сотни тысяч лет, по сути, превратившись в природный архив для учёных.

Пещеру Таврида обнаружили в 2018 году при строительстве одноименной федеральной трассы. Сейчас начинается второй и самый масштабный этап изучения пещеры. Спелеологи ищут новые ответвления и разрабатывают туристический маршрут. Палеонтологи готовятся поднять на поверхность сотни кубометров глины. В некоторых местах ее слой достигает пяти метров.

Гигантский страус, верблюд, мастодонты, парнокопытные и даже жираф. Останки практически не окаменели. Только на первом этапе было обнаружено почти 300 килограммов костей древних животных.

"Мы исследовали только несколько процентов того что здесь есть. То есть впереди ещё открытия и открытия", - уверен старший преподаватель КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.

Главная загадка - найдутся ли в этих огромных подземных галереях следы древнего человека. Наши предки могли посещать эту пещеру в эпоху палеолита или каменного века. Если здесь, например, найдут орудия труда, то пещера станет самой древней стоянкой человека в Восточной Европе.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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