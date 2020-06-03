ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крымская пещера Таврида: ученые надеются найти следы древних людей

11:53
  • среда
  • 03 июня 2020

Там уже нашли останки животных возрастом до 2 млн лет

Гигантские страусы, мастодонты и этрусские медведи: палеонтологи рассказали, останки каких доисторических животных, они обнаружили в крымской пещере Таврида. Уникальным находкам почти два миллиона лет. Учёные не исключают, что в ходе дальнейших раскопок, возможно, увидят и следы древних людей.

Так выглядели доисторические животные, обитавшие в крымской саванне (см. видео). Их останки удалось идентифицировать. И сразу - настоящая сенсация.

"Этрусский медведь впервые найден на территории России. Название говорит о том, что впервые он описан был в Италии в области Этрурия", - говорит ведущий методист зоологического музея КФУ имени Вернадского Дмитрий Старцев.

Среди находок есть и животные из семейства доисторических псовых. Что-то вроде современного волка. По костям ученые определили их возраст - минимум 1,5 миллиона лет.

"Псовые - это одна из групп хищников, которые жили в пещере. И использовали ее в качестве логова. И вот мы обнаружили останки, по крайней мере, двух видов древних собак и два вида лисиц", - говорит Старцев.

Медведи, саблезубые кошки, гиены - судя по найденным останкам, пещера была домом для нескольких видов и поколений хищников. Сюда они приносили добычу.

Кто-то из животных мог запросто заблудиться в этих бесконечных лабиринтах. Другие, скорее всего, оказались в ловушке, когда обрушился естественный вход. Пещера была запечатана на сотни тысяч лет, по сути, превратившись в природный архив для учёных.

Пещеру Таврида обнаружили в 2018 году при строительстве одноименной федеральной трассы. Сейчас начинается второй и самый масштабный этап изучения пещеры. Спелеологи ищут новые ответвления и разрабатывают туристический маршрут. Палеонтологи готовятся поднять на поверхность сотни кубометров глины. В некоторых местах ее слой достигает пяти метров.

Гигантский страус, верблюд, мастодонты, парнокопытные и даже жираф. Останки практически не окаменели. Только на первом этапе было обнаружено почти 300 килограммов костей древних животных.

"Мы исследовали только несколько процентов того что здесь есть. То есть впереди ещё открытия и открытия", - уверен старший преподаватель КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин.

Главная загадка - найдутся ли в этих огромных подземных галереях следы древнего человека. Наши предки могли посещать эту пещеру в эпоху палеолита или каменного века. Если здесь, например, найдут орудия труда, то пещера станет самой древней стоянкой человека в Восточной Европе.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пещера Таврида
Пещера Таврида
Рисунок древнего животного
Рисунок древнего животного
Пещера Таврида
Пещера Таврида
Пещера Таврида
Пещера Таврида
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.