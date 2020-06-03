Пригожин призвал скинуться на лечение Заворотнюк

Он готов возглавить фонд помощи артистам

Продюсер Иосиф Пригожин, который поднял проблему безденежья российских звезд из-за коронавируса, изъявил желание возглавить фонд помощи людям творческих профессий. Он даже готов исполнять свои обязанности бесплатно. Правда, пока этот фонд остается лишь задумкой.

Пригожин сказал, что в такой фонд могли бы войти и артисты, и композиторы, и блогеры… "Одним словом, состоятельные представители нашей отрасли. Мы бы раз в год в этот фонд откладывали какие-то свои деньги. <...> Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк", - цитирует продюсера sobesednik.ru.

Если бы подобный фонд возник, то Пригожин нашел бы бухгалтера и юриста, готовых работать бесплатно "для благих целей во имя будущего и настоящего".

Он сказал, что из-за пандемии коронавируса многие частные театры, оркестры, ансамбли находятся в бедственном положении.

Продюсер также заявил, что певец Сергей Шнуров напрасно накинулся на него из-за слов о бедствующих артистах. По его мнению, разбогатевший лидер "Ленинграда", который метит в депутаты, принимает простых музыканта за рабов.

Напомним, в мае официально подтвердилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту Владимиру Путину о новом методе борьбы с раком - при помощи вирусов. По словам Макарова, эту технологию можно было бы применить и в случае с Заворотнюк. "Но пока там ситуация не настолько тревожная", - отметил он.

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