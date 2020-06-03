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"Что происходит в мире?" Вышедший из комы москвич удивился пандемии

11:27
  • среда
  • 03 июня 2020

Когда он попал в больницу, в России было всего шесть заболевших

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса и о введенных из-за нее ограничениях.

Мужчина попал в Центральную клиническую больницу Управления делами президента 6 марта. Его успешно прооперировали, но через неделю он впал в кому. Затем у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, пишет RT.

Спустя пять недель пациент пришел в себя, но никто ему о коронавирусе не рассказал. В какой-то момент мужчина зашел к хирургу и засыпал его вопросами. Ведь когда он попал в больницу, было известно только о шести заболевших коронавирусом в России, о режиме самоизоляции и пропускной системе тогда еще никто не говорил.

"Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен", - рассказал нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов.

Сейчас мужчина идет на поправку, рядом с ним его жена, новости о коронавирусе уже не вызывают у мужчины беспокойства.

"Ну конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись", - рассказала супруга.

За последние сутки в России выявили 8 536 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 432 277. Выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215.

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