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Депутат МГД: Закон об онлайн-собраниях способствует большей вовлеченности людей в обсуждения

11:22
  • среда
  • 03 июня 2020

Поправки готовились два года

Глава комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов считает, что закон об онлайн-собраниях жильцов поможет привлечь к обсуждениям как можно больше людей.

"На протяжении последних двух лет эти поправки готовились. Теперь Жилищным кодексом предусмотрены общие собрания по принятию вопросов повестки дня в электронном формате. Это поспособствует большей вовлеченности людей, которые раньше не могли принять участия по объективным причинам", - сказал Козлов.

Он напомнил, что в Москве работает такой инструмент, как "Электронный дом" на портале "Активный гражданин", который позволяет проводить и общие собрания собственников в режиме онлайн, и проводить опросы жителей.

"Если, например, кто-то из собственников захочет договориться со своими соседями о проведении субботника, организации какого-то мероприятия. Считаю, что этот инструмент удобен не только в условиях режима самоизоляции, но и в целом это становится удобным сервисом. Потому что зачастую собственники не могут принять участие в классических общих собраниях, когда собираются во дворах, в силу занятости. А "Электронный дом" позволяет из любого рабочего места, с любого гаджета высказаться по вопросам, и этот голос будет учтен", - объяснил Александр Козлов.

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