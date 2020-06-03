Полицию просят наказать садистов из Брянска, показавших издевательства над бездомным в прямом эфире

Мужчина находится в невменяемом состоянии

Брянские блогеры безнаказанно издеваются на камеру за деньги над бездомным 33-летним Валентином Ганичевым с целым букетом болезней.

Валентин приехал в Брянск из Ярославля. У него нет с собой ни паспорта, ни каких-либо других документов. Из роликов, которые свободно распространились в интернете, можно узнать, что мужчину хоронили заживо, обливали холодной водой и помоями, насильно спаивали, кормили простроченными продуктами, плевали в глаза водкой с кетчупом. На большинстве роликов Валентин пребывает в невменяемом состоянии.

Трансляции собирают в прямом эфире несколько тысяч зрителей, многие из которых отправляют стримерам деньги, тем самым проплачивая продолжение издевательств.

После нескольких месяцев подобных "экспериментов" у Валентина начались панические атаки, случились два приступа эпилепсии, в ходе которых он лишился четырех зубов.

Шокированные таким обращением к человеку люди обратились в полицию, но Валентин сам заступился за своих обидчиков и сказал, что участвует в съемках по собственному желанию. Активисты бьют тревогу и просят правоохранительные органы обратить на этот случай должное внимание. По данным издания "Такие дела", брянская полиция уже начала проверку стримов.

"Мы установили местонахождение мужчины, встретились с ним, даже уговорили уехать с нами. Но он вскоре вернулся назад. Потом он отказался от дачи показаний — у него запущенный алкоголизм, он не похож на дееспособного. <…> Он не чувствует в действиях молодых людей каких-то унижений. Полицейским, чтобы принять меры, нужен заявитель, а он не обращается в полицию. У него есть тетя в Ярославле, мы разговаривали с ней, чтобы признать его недееспособным. Но она по какой-то причине затягивает это процесс", - рассказал лидер некоммерческой волонтерской организации "Альтернатива" Олег Мельников.

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