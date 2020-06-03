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Исхаков высказался об убогости эстрады после слухов о разводе с Гагариной

12:20
  • среда
  • 03 июня 2020

Он сам готов запеть

Фотограф Дмитрий Исхаков и певица Полина Гагарина по-прежнему не комментируют слухи о расставании. Поговаривают, что супруги уже давно не живут вместе, а при разводе артистка получит квартиру в центре Москвы и загородный дом. 
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Между тем фанаты и журналисты заметили, что предполагаемый разрыв отразился на поведении Исхакова. Он покрасил волосы, стал сочинять стихи и позволяет себе неоднозначные высказывания в соцсети. 

"Отец нас оставил, пустые надежды. Мир прежним не будет, дальше мы сами", - пишет Исхаков в одном из стихотворений. 

Фотограф утверждает, что нисколько не стесняется своих стихов. "Да захочу, вообще запою! Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет, хуже не станет", - написал он в Instagram. 

Дмитрий Исхаков выразил готовность сменить профессию и прийти на шоу "Голос", где Гагарина выступает в роли наставника.  

- На "Голосе" Вы могли бы стать и новым ведущим в принципе, - пишут в комментариях. 

- И споем, и станцуем, и кино снимем, и современный Арт замутим! Только продолжай быть самим собой. 

- А откровения про "убогую эстраду" нахлынули только после развода с основной ее представительницей?

- Убогая эстрада? А ничего что Полина одна из ведущих лиц нашей эстрады... она тоже убогая?

- Про эстраду прям в точку. 

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У артистки есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

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