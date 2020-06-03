ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вдова Кобзона пришла на помощь потерявшей сына Моргуновой

13:12
  • среда
  • 03 июня 2020

Телеведущая осталась без кормильца

80-летняя Светлана Моргунова, которая две недели назад похоронила сына, до сих пор не может оправиться от постигшего ее горя. 
"Будто меня битами били": Елена Воробей заразилась коронавирусом

Светлана Моргунова не выходит из дома и не принимает гостей. Ей помогают родные - двоюродная сестра, вдова сына и внучки. 

"Она кушает, спит, очень постарела… Очень тяжело морально, непоправимое горе. Но главное, что не одна", - рассказала starhit.ru Лариса Куликова, знакомая семьи. 

На помощь Моргуновой пришла ее давняя подруга - Нелли Кобзон. Несколько дней назад они созванивались. Разговор произвел на вдову Кобзона тяжелое впечатление. 

"То, что со Светой произошло, - самое ужасное, что может с человеком случиться, - сказала Кобзон. - Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга. Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать, в том числе и финансово". 

Напомним, 52-летний Максим Моргунов, который работал в музее-заповеднике "Коломенское ", умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Светлана Моргунова
Светлана Моргунова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.