Вдова Кобзона пришла на помощь потерявшей сына Моргуновой

Телеведущая осталась без кормильца

80-летняя Светлана Моргунова, которая две недели назад похоронила сына, до сих пор не может оправиться от постигшего ее горя.

Светлана Моргунова не выходит из дома и не принимает гостей. Ей помогают родные - двоюродная сестра, вдова сына и внучки.

"Она кушает, спит, очень постарела… Очень тяжело морально, непоправимое горе. Но главное, что не одна", - рассказала starhit.ru Лариса Куликова, знакомая семьи.

На помощь Моргуновой пришла ее давняя подруга - Нелли Кобзон. Несколько дней назад они созванивались. Разговор произвел на вдову Кобзона тяжелое впечатление.

"То, что со Светой произошло, - самое ужасное, что может с человеком случиться, - сказала Кобзон. - Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга. Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать, в том числе и финансово".

Напомним, 52-летний Максим Моргунов, который работал в музее-заповеднике "Коломенское ", умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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