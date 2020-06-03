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План по восстановлению экономики России нуждается в доработке

13:06
  • среда
  • 03 июня 2020

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил завершить работу над документом в ближайшее время

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал доработать план по восстановлению экономики в связи с пандемией коронавируса.

Подробности плана восстановления экономики России
Путину назвали стоимость плана восстановления российской экономики
Раскрыты детали плана по восстановлению российской экономики

Председатель правительства поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову оперативно доработать документ.

Накануне план по восстановлению экономики Мишустин обсудил с Путиным. Всего документ содержит около 500 пунктов, стоимость его выполнения за два года - примерно пять триллионов рублей, передает РИА Новости.

План разбит на три этапа:

  • до конца третьего квартала 2020 года ситуация должна стабилизироваться, нужно не допустить дальнейшего падения доходов людей;
  • до второго квартала 2021 года планируется период восстановления: снижение безработицы, рост доходов до уровня 2019 года;
  • третий-четвертый квартал 2021 года - выход экономики на устойчивый рост.

План восстановления экономики предполагает снижение безработицы до уровня не более пяти процентов на конец 2021 года. Документ содержит меры поддержки малого бизнеса и населения.

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