"Мы уже не так близки": Рэдклифф рассказал о дружбе с актерами из "Гарри Поттера"

Последний фильм о волшебнике вышел в 2011 году

Британский актер Дэниэл Редклифф рассказал о своих отношениях с друзьями по "Гарри Поттеру" - Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон.

Эта знаменитая тройка дружит не только на экране, но и в реальной жизни. Хотя, по признанию Редклиффа, сейчас они стали общаться гораздо реже и не так близко.

"Мы общаемся, несмотря на то, что сейчас не так близки, как когда-то", – отметил он.

Дэниэл рассказал, что поздравил Руперта с рождением дочери – 7 мая возлюбленная Гринта актриса Джорджия Грум родила дочь. Имя ребенка пока держится в секрете.

"Для меня это, конечно, диковато, что сейчас наступило такое время, когда у нас появляются дети. Я уверен, что этот факт заставляет людей чувствовать себя очень старыми", – посетовал Рэдклифф.

Дэниэл Редклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон подружились на съемках первого фильма "Гарри Поттер и философский камень" в 2001 году. Последний фильм франшизы, "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2", вышел в 2011 году.

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