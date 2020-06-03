Обсуждать план восстановления экономики с россиянами не будут

В Кремле документ назвали "абсолютно экспертным"

В Кремле не планируют обсуждать план восстановления экономики с россиянами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, предложенный план - "абсолютно экспертный документ".

"Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, проект плана взят за основу, но его предстоит доработать по конкретным направлениям.

Ранее в среду премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать план восстановления экономики страны. Накануне глава правительства обсудил документ с президентом.

План содержит около 500 пунктов. Стоимость его реализации правительство оценило в 5 триллионов рублей за два года.

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