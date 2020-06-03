Мишустин поручил восстановить работу больниц в обычном режиме

В связи с улучшением ситуации с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках.

Больницы начали возвращаться к обычным рабочим будням и оказывать плановую медицинскую помощь, пишет "Интерфакс". В первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве.

Премьер подчеркнул, что пока это коснется не всех, а только там, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Во всех остальных случаях необходимы консультации с министерством здравоохранения или агентством, которое является учредителем медицинской организации.

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